Kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de takla atan otomobilin yol kenarındaki kanala devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Süleyman M. idaresindeki 72 EZ 378 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki kanala devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından sürücü, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılırken durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrasında maddi hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.