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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, fabrika yapımında kullanılan hazır demir direklerin bulunduğu TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında KırıkkaleAnkara yolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Kocaeli'nin Gebze ilçesine giden Cihat Çetinkaya yönetimindeki 38 ACM 366 plakalı demir direk yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan fabrika kurulumunda kullanılan yaklaşık 4'er metre uzunluklarındaki hazır demir direkler karayoluna dağıldı. TIR sürücüsü çetinkaya, araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Çetinkaya, sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik, tek şeritten sağlanırken, TIR'ın devrildiği yerden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-27 01:02:40



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