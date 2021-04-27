İl Emniyet Müdürü Şenses şampiyon sporcuları tebrik etti

Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'ndan başarıyla dönen Kırıkkaleli milli kick boksçular, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'i ziyaret etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığı tarafından 811 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasına Kırıkkale Polisgücü Lider Spor Kulübü'nden 6 milli sporcu şampiyonaya katıldı. 89 kilogramda büyük erkek kategorisinde yarışan Mustafa Ayten ile 70 kilogramda büyük bayan kategorisinde yarışan Mevlüdiye Aktaş, Avrupa Kupası şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 55 kilogramda büyük bayan kategorisinde yarışan Rabia Güneş ile 69 kilogram genç erkek kategorisinde yarışan Umut Teköz, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Altın madalya kazanan iki oyuncu, Eylül ayında Konya'da düzenlenecek İslami Oyunlar Olimpiyat Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Başarılı sporcular, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'i makamında ziyaret etti. Kırıkkale Polisgücü Gençler Birliği Spor Kulübünün faaliyetlerini takip ettiğini belirten Emniyet Müdürü Şenses, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Kulüp Başkanı Talat Akbulut ve takım antrenörü Adem Ayten'e de teşekkür eden Günter Şenses, sporculara başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.