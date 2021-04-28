Kırıkkale'de kısıtlama öncesi trafikte yoğunluk



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan bölgede, yarın akşam başlayacak `tam kapanma´ öncesi trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'da sona erecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi memleketlerine dönmeye başladı. Bazı vatandaşlar yolcu taşıma araçlarıyla bazıları ise özel araçlarıyla yola çıktı. Kendi araçlarıyla yola çıkan sürücüler, 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de, kilometrelerce trafik kuyruğu oluşturdu. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri ulaşımın akması için çaba harcadı. Trafik yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-28 14:07:35



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