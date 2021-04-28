Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, fotokapanlarla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki hayvan popülasyonunun belirlenmesi amacıyla belli bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Kırıkkale'de yaşayan toy kuşu, karaca, kurt, porsuk, tavşan, tilki ve yaban domuzu gibi hayvanların doğal yaşamı fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışı kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-04-28 16:16:28
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