Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı, piyasa değeri tam 300 bin lira Afgan uyruklu şahsın iç çamaşırına gizlenen 300 bin lira değerinde reçine esrar ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda bir şahsın iç çamaşırına gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 400 grama yakın reçine esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün sabah rutin yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. KırıkkaleAnkara D200 karayolu üzerindeki Yahşihan Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde narkotik köpeği Cesur'un da katılımıyla arama yapıldı. Narkotik köpeği Cesur bu sırada bir yolcuya aşırı tepki gösterdi. Bunun üzerine yakın tarihte yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Afgan uyruklu göçmenin üst araması yapıldı. Aramalarda iç çamaşırına gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 400 grama yakın reçine esrar, 2 cep telefonu, 4 milyon İran riyali, 2 adet sahte yol belgesi ele geçirildi.



Sağır ve dilsiz yalanı

Aramalarda jandarma ekiplerini yanıltmak maksadıyla Afgan şahsın sağır ve dilsiz olduğunu söyleyen minibüs şoförü ile yanındaki yeğeni de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ele geçirilen reçine esrarın kenevir bitkisinin tepe kısmı ve yapraklarının reçineli bölümlerinin özel yöntemlerle toplanmasıyla elde edilen ve üretimi çok güç olduğundan ender bulunan pahalı bir uyuşturucu çeşidi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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