Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Korona virüs göçü devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tam kapanmaya saatler kala binlerce vatandaş yollara düşerken, 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi.

Korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmaya saatler kala binlerce kişi yollara düştü. Kısıtlamayı başka kentlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. AnkaraKırıkkale yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, Ankara istikametinde yoğunluğun olmadığı görüldü. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki araçlar tampon tampona ilerledi. Trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.