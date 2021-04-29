Kırıkkale'de 'tam kapanma' başladı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam zamanlı sokak kısıtlaması başladı.

Kırıkkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 19.00 ile 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar sürecek 17 günlük tam kapanma başladı. Kısıtlama saatinin başlamasının ardından kentin en işlek caddesi olan Zafer Caddesinde ve Millet Bulvarında araç trafiği ve vatandaşların olduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-29 21:06:30



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