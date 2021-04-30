Kilit kavşakta HES kodu ve izin belgesi denetimi

43 ilin kilit kavşağındaki Kırıkkale'de, "tam kapanma" uygulamasının birinci gününde şehirler arası seyahat eden kişilerin, "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 17 günlük "tam kapanma" uygulamasının birinci gününde de denetimler sürüyor. Kırıkkale Valiliği koordinesinde Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, sürücü ve yolcuların "HES kodu" ile "izin belgesi" kontrol edildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta yer alan uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile ve özel araçlarda denetimler yapıldı. Yolcuların HES kodu ve izin belgeleri sorgulandı. Denetimler sırasında polis, yolculara "maske" hatırlatması yaptı.

Seyahat izin belgeleri bulunmayanlara ise 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanıyor.

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