Kırıkkale Valiliğinden ’yardım çeki izdihamı’ iddialarına açıklama

Kırıkkale Valiliği, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ayni yardım esnasında oluşan kalabalığa sebebiyet veren sorumlu personellerle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Söz konusu olayla ilgili Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada ’Kırıkkale Valiliği önünde yardım çeki almaya çalışanlar birbirini ezdi’ şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığı ile yapılan ayni yardımlar ihtiyaç sahiplerine evlerinde, nakdi olarak da banka üzerinden yapılmaktadır. Ramazan ayı münasebetiyle, virüs tedbirleri kapsamında açık alanda vatandaşlarımız için oluşturulan ön kabul noktasında, bir yanlış anlaşılma ve duyum nedeniyle kısa süreli yoğunluk oluşmuş ve istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştır. Vakfımız aracılığıyla, kesinlikle bu şekilde bir yardım yapılma yöntemi söz konusu değildir. Bu olayın yaşanmasına sebebiyet veren sorumlu personellerle ilgili gerekli inceleme ve akabinde soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.