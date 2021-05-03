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Kırıkkale’de kısıtlamayı ihlal edenlere 58 bin lira ceza

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Kırıkkale'de ihlal eden 20 kişiye 58 bin 642 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale’de kısıtlamayı ihlal edenlere 58 bin lira ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Kırıkkale'de ihlal eden 20 kişiye 58 bin 642 lira ceza uygulandı.
Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın başladığı günden bu zamana kent genelinde 472 ekip ve bin 628 personelin katılımı ile 456 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince farklı noktalardaki uygulamalarda 6 bin 929 şahıs sorgulanarak aranan 8 şahıs yakalandı. Toplamda 3 bin 954 aracın sorgulandığı çalışmalarda 71 araca 46 bin 36 lira cezai işlem uygulanırken 16 araç ise trafikten men edildi.
Ayrıca 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 şahsa 5 bin 269 TL, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince de 17 şahsa 53 bin 373 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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