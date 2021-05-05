Kırıkkale'de hırsızlıktan aranan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda makaron ele geçirilirken biri hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce, kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen N.K.'nın ikametinde yapılan aramalarda 200 doldurulmuş makaron, 2 kollu sigara sarma makinesi, 5 kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda da hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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