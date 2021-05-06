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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan Belediyesi değerlere sahip çıkıyor

İHA

Yahşihan Belediyesi değerlere sahip çıkıyor

Yahşihan Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Birimi tarafından bayram öncesi genel temizlik ve bakım çalışmalarına başlandı.
Vatandaşların bayram öncesi ve süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında yer alan mezarlıklar bu sene pandemiden dolayı sadece cenazesi olan vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Yahşihan Belediyesi ekipleri Başkan Osman Türkyılmaz’ın talimatıyla Acısu Mezarlığındaki mezarlıkların bakımlarını da düzenli olarak yapıyor. Yahşihan Belediyesi Mezarlıklar Birimine bağlı ekipler, mezarlıklarda kuruyan otları, dikenleri, atılan çöp ve katı atıkların temizliğini geçekleştiriyor. Yapılan bakım ve onarım çalışmalarından sonra mezarlıklar vatandaşların ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için güzel bir görünüme kavuşturuluyor.
"Mezarlık bakımlarını yine biz üstleniyoruz"
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Acısu Mezarlığında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mezarlıklarda genel çapta temizlik ve bakım çalışmasının yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Ramazan Bayramı yaklaşırken pandemi sebebiyle evinden çıkamayacak olan vatandaşlarımızın mezarlık bakımını geçen sene olduğu gibi yine biz üstleniyoruz. 0505 164 46 40 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan irtibata geçerek Yahşihan Acısu Mezarlığında bulunan mezarlık bakımlarınızı ekiplerimize yaptırabilirsiniz. Siz merak etmeyin, biz Yahşihan Belediyesi olarak değerlerimize her zaman sahip çıkıyoruz” dedi.

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