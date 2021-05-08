Kırıkkale'de 'şok denetim' uygulamasında 51 kişiye 198 bin 450 TL ceza

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, tam kapanma kapsamında il genelinde yapılan 'şok denetim' uygulamasında 51 kişiye 198 bin 450 TL ceza kesildi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde 'şok denetim' uygulaması kapsamında, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince ortak denetim yapıldı. Kentin farklı cadde ve sokaklarında gün boyu yapılan denetimlerde HES kodu ve izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgeleri olmayan 51 kişiye 198 bin 450 TL para cezası kesildi.DHA-Bölge Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-05-08 01:03:44



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