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Günler sonra semt paralarında tezgahlar açıldı: Vatandaşlar alışveriş için akın etti

İHA

Günler sonra semt paralarında tezgahlar açıldı: Vatandaşlar alışveriş için akın etti

Kırıkkale'de günler sonra semt pazarlarına akın eden vatandaşlar alışveriş yaptı. Ekipler, "HES kodu" sorgulaması yaptığı kişileri tek tek pazar alanına aldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde, cumartesi günü 10.0017.00 saatlerinde semt pazarlarının kurulabileceği açıklandı. Kırıkkale'de de korona virüs tedbirleri alınarak 9 semt pazarı kuruldu. Pazar alanlarına giden yolları kapatan polis, araç geçişine izin verilmedi. Yaş sebzemeyve ve fide ihtiyaçlarının temini için ikametlerine en yakın pazaryerine giden vatandaşlar, girişte "HES kodu" kontrolünden geçti. İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin yanı sıra polis ve zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Oluşan yoğunluk karşısında denetimlerini sıklaştıran ekipler, esnaf ve vatandaşların maske ve mesafe konusuna duyarlı olmalarını istedi. Hoparlörlerden de sık sık uyarılar yapıldı. Kentteki semt pazarlarını gezen Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu da denetimlere katıldı.

"Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun"
Pazar alışverişini yapan Önder Karacaoğlu, "Bu pazar esnafı için çok güzel oldu. Pazarcılar çıkamıyordu pazara. Evlerine ekmek götürmeleri lazım, devletin aldığı haftadaki bir kez kararı güzel oldu. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Biraz kontrol etmemiz gerekir halkça. Sosyal mesafeyi korumamız lazım. Alışverişini yapacak uzaktan gördüğü arkadaşlarını dostlarını görüp selamını verip çekip gidecek. Fazla çarşılarda gezmemiz lazım" dedi.

"Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmıyoruz"
Muhammed Bulut ise, "Pandemiyle iç içeyiz. Pazarcı esnafı zaten bu konuda sıkıntı yaşıyordu. Yani iyi oldu pazarcılarda en azından elindeki sebze ve meyveleri satmış olacak. Tabi ki biz vatandaş olarak da almış olacağız. Yani inşallah herhangi bir sıkıntı olmadan bu şekilde devam eder. Aileden bir kişi girecek dediler. Muhtemelen bu kurala da uyuyor insanlar. Mecbur olmadıkça çıkmamaya çalışıyoruz sokağa da. Geliyoruz pazarımızı yapıyoruz bir sıkıntı yaşamıyoruz" ifadesini kullandı.

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