Kırıkkale'de semt pazarlarında yoğunluk

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHAKIRIKKALE'de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 'tam kapanma' sürecinde bugün açılan semt pazarlarında yoğunluk oluştu.

Kentte bulunan 9 semt pazarı, bakanlığın genelgesi doğrultusunda bugün 1 günlüğüne açıldı. Vatandaşlar, pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerinin girişlerinde ve çevresinde önlem aldı. Pazara girenler HES kodu sorgulamaları yapılarak içeriye alındı. Vatandaşlar ve esnaf, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-05-08 14:46:24



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