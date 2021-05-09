Meteorolojiden Kırıkkaleli üreticilere 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde bahar havası yaşayan Kırıkkale için zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, pazartesi gecesi ve salı sabah saatlerinde Kırıkkale'de sıcaklıkların sıfır derece ve altına düşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Özellikle üreticilerin tedbirli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre pazartesi ve salı günleri gece ve sabah saatlerinde Kırıkkale’de sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
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