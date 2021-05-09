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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sezer’den Anneler Günü ziyaretleri

İHA

Vali Sezer’den Anneler Günü ziyaretleri

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Anneler Günü kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Anneler Günü dolayısıyla şehit Polis Memuru Mustafa Nohut’un Bağlarbaşı Mahallesinde ikamet eden annesi Münevver Nohut’u ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.
Ardından Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit Jandarma Astsubay Türker Güçlütürk’ün de Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden annesi Hatice Güçlütürk’ü ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Vali Sezer ziyaretlerinde şehit annelerinin Türk milletinin de annesi olduğunu söyledi.
Daha sonra Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Sosyal Yardımlaşma Vakfında kayıtlı 78 yaşındaki Mülküye Bozer’in yanı sıra engelli iki evladı bulunan Gülcan ailesini de ziyaret ederek anne Sultan Gülcan’ın Anneler Gününü kutladı.
Vali Sezer, ziyaret sırasında ailelere çiçek verdi.
Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Anneler Günü kapsamında yaptığı ziyaretler esnasında karşılaştığı çocuklara da oyuncak hediye etti.

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