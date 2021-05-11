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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de İsrail protesto edildi

İHA

Kırıkkale'de İsrail protesto edildi

Kırıkkale'de İsrail'in Mescidi Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları protesto edildi.
İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarması, Kırıkkale'de de protesto edildi. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteride, Nur Camii İmamHatibi Murathan Önder tarafından Kur'anı Kerim okundu. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sık sık slogan attı.
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına konuşan MemurSen İl Başkanı Yasin Pekuz, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıble Mescidi Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmenin asgari bir durum arz ettiğini belirtti.

"Kirli düzene karşı direneceğiz"
Pekuz, "Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemi oluşturduğu bu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı siyasetinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor, bizde burada direnmeye devam edeceğiz. Bu kör düzene karşı yılmayacağız, usanmayacağız. Orada insanlığın haremine karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız. Bu küresel kirli düzene karşı bizde buralarda direneceğiz" dedi.
"Kudüs'te adalet, bütün dünyada adalet demektir" diyen Pekuz, "Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescidi Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı Siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir" ifadesini kullandı.
Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar, yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Filistin'e destek için kentte tur attı.

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