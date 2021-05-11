Kontrolden çıkan cip şarampole ters devrildi: 2 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan cipin şarampole ters devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleKayseri kara yolu üzerine saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.H. idaresindeki 71 KD 272 plakalı Isuzu marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki alana düştü. Araç, şarampolde ters devrilerek durabildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.H. ile yolcu olarak bulunan eşi M.H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan KırıkkaleKayseri karayolu da, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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