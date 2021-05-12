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"Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" dedi, 4 bin 50 lira ceza yedi Ekipler, tek tek vatandaşları sorguladı: İkametgah bölgesinin dışına çıkanlara ceza yağdı Ramazan bayramının arefe gününde sıkı denetim

İHA

"Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" dedi, 4 bin 50 lira ceza yedi Ekipler, tek tek vatandaşları sorguladı: İkametgah bölgesinin dışına çıkanlara ceza yağdı Ramazan bayramının arefe gününde sıkı denetim

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, dışarı çıkan kişilerin izin belgesi ile ikametgah adreslerini tek tek sorguladı. "Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" diyen bir kişi de cezadan kurtulamadı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde de Covid19 denetimlerini sürdürdü. Kent genelinde denetim yapan ekipler, cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşların tek tek izin belgesine baktı. İkametgah adreslerini sorgulayıp ev mesafelerini kontrol etti.

"Pişmiş tavuk almaya gidiyorum"
Alışveriş bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasında adresinden uzak bölgede olanlara da ceza yazıldı. "Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" diyen bir kişi de 4 bin 50 lira idari para cezasından kurtulamadı. Geniş kapsamlı yapılan Covid19 denetiminde insan yoğunluğunun önüne geçebilmek için de kavşaklarda da araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolcuların izin belgesi kontrol edildi.

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