Kırıkkale'de bariyere sürten motosikletten düşen Berkay, öldü

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere sürten motosikletin sürücüsü yaralandı, arkasında oturan ve başında kask bulunmayan arkadaşı Berkay Turgut (18) yola düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. Emir Can Taşyürek (20) yönetimindeki 06 EA 1085 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere sürttü. Bu sırada motosikletin arkasında bulunan ve başında kask olmayna Berkay Turgut (18) savrularak düştü. Başını yere çarpan Berkay Turgut, kaza yerinde hayatını kaybetti. 78 metre ileride durabilen motosikletin sürücüsü Emir Can Taşyürek ise yaralandı. Başnda kask bulunan yaralı sürücü, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Berkay Turgut'un cesedi de yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-05-13 14:26:22



