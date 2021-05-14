Dini nikahlı eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, tartıştığı dini nikahlı eşi İbrahim K. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Gizem Tablak Ş., ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan İbrahim K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 22.15 sıralarından Bağlarbaşı Mahallesi 954'uncu sokakta meydana geldi. Dini nikahlı eşi İbrahim K. ile tartışan Gizem Tablak Ş., bir süre önce annesinin evine yerleşti. Bugün geç saatlerde barışmak için eve gelen İbrahim K. ile Gizem Tablak Ş. arasında evde başlayan tartışma sokakta devam etti. Sokağa taşan kavgada, İbrahim K. yanında getirdiği bıçakla Gizem Tablak Ş.'yi birkaç yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem Tablak Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli İbrahim K.'yı kısa sürede suç aletiyle birlikte Çalılıöz Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-05-14 00:04:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.