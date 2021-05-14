Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor (2)

TUTUKLANDI
Kırıkkale'de, dini nikahla birlikte yaşadığı Gizem T.'yi sokak ortasında bıçaklayarak, ağır yaralayan İbrahim Kızılpınar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızılpınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Gizem T.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-05-14 16:05:43
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