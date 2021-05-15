Bayram geleneği yaşatıldı: Çocuklara harçlık ve şeker dağıtıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ramazan Bayramı geleneğinin sürdürülebilmesi için çocuklara harçlık ve şeker dağıtıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan Bayramı geleneğinin sürdürülebilmesi için mahalle mahalle dolaşarak çocuklara sürpriz yaptı. İlçedeki çocuklara bayram sevinci yaşatan Türkyılmaz, harçlık ve şeker dağıttı. Vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Bayramların hatırlanmak ve paylaşmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara harçlık ve şeker dağıttıklarını söyledi.



"Harçlık dağıttık"

Türkyılmaz, "Eskiden bayramlardan çocuklar kapı çaldığında şeker ve harçlık toplardı. Pandemi dolayısıyla evlerden çıkamayan çocukları düşünelim dedik. Biz de ekip arkadaşlarımızla beraber hem ufak bir harçlık hem de şekerler ve hediyelerle beraber mahalle mahalle site site gezip çocukları eski alışkanlıklarımıza döndürmek istedik. Çünkü pandemi nedeniyle sevgili gençler bilgisayarın başında hep oyuna yöneldi. Bizler de diyoruz ki hemen pandemi bittikten sonra bu çocuklarla beraber futbol turnuvaları, işte uçurtma festivalleri yapacağız" dedi.



"Bayram bir paylaşma duygusudur"

Örf ve adetlerin unutturulmaması gerektiğini ifade eden Türkyılmaz, "Bayram duygusu, bir paylaşma duygusu. Şimdi çocuklar 'ben şu kadar harçlık biriktirdim, ben şu kadar şeker topladım' diyor. Şeker değiştirenler var. İşte birbirlerine harçlık verenler var. Bu örf ve adetimizi unutturmamız lazım. Biz yerel yönetimlerin en büyük hizmetlerinden biri yol yapmak olarak görülür ama sosyal belediyecilik çok önemli. Biz sosyal belediyeciliği çocuklarla başlayıp büyüklere yönelmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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