Kırıkkale'de 'toz fırtınası' etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 'toz fırtınası' etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü

İHA

Kırıkkale'de 'toz fırtınası' etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü

Kırıkkale'de akşam saatlerinde meydana gelen 'toz fırtınası' ev ve iş yerlerinin çatısını uçurup, ağaçları kökünden söktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapılan Kırıkkale'de, akşam saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Öğleden sonra başlayan rüzgar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Saatteki hızı 5070 kilometre olan rüzgar, bir süre sonra fırtınaya dönüştü. Kuvvetli fırtına ve rüzgar, kent merkezindeki inşaat halindeki apartmanın çatısını yan binanın bahçesine uçurdu. Sokaktaki bazı ev ve araçlara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokakta önlem aldı.

Ağaç kökünden söküldü
Bahşılı ilçesindeki bir at çiftliğinin bahçesinde yer alan ağaç ise kökünden söküldü. Bahçede bulunan masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Millet Bulvarı'nda bulunan 70 metrekare büyüklüğünde bir reklam tabelası da şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü. Menderes Caddesi üzerindeki kırılan bir ağaç dalı ise manavın tezgahına düştü.

"Çok şükür vatandaşa zarar gelmedi"
İş yeri sahibi Doğan Ocak, "Aniden bir rüzgar oluştu. Allah'tan herhangi bir vatandaşa zarar gelmedi. Maddi zararlarla atlattık. Çok şükür herhangi bir vatandaşa zarar gelmedi. Ağaç daha önce kuvvetliydi. Çok rüzgarlar oldu devrilmiyordu. Budandığı için gücünü kaybetti. Ufak rüzgarlarda devriliyor. Devrileceği de belli. Bunun çaresi kesmeleri lazım biraz yukarılardan. Yoksa bir ay önceye kadar budanmamış halinde çok rüzgarlar atlattı. Ağaç kuvvetliydi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya'dan Kırıkkale’ye kardeşlik köprüsü
YEREL HABERLER Almanya'dan Kırıkkale’ye kardeşlik köprüsü
Kırıkkale Valisi açıkladı: 'Tam kapanma' sürecinde pozitif vakalar düştü Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Pozitif vaka sayılarımızda bir düşüş yaşandı" Bakan Yardımcısı Erdil, Kırıkkale hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Kırıkkale Valisi açıkladı: 'Tam kapanma' sürecinde ...
Bayram geleneği yaşatıldı: Çocuklara harçlık ve şeker dağıtıldı
YEREL HABERLER Bayram geleneği yaşatıldı: Çocuklara harçlık ve şeker ...
Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor/Fotoğraf
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam ...
Dini nikahlı karısını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Dini nikahlı karısını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor (2)
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam ...
Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam ...
İhbarlar cebini yaktı: İşletme sahibine ve müşteriye 4 bin 50'şer lira ceza
YEREL HABERLER İhbarlar cebini yaktı: İşletme sahibine ve müşteriye ...
23 yaşındaki Gizem, imam nikahlı eşi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER 23 yaşındaki Gizem, imam nikahlı eşi tarafından ...
Dini nikahlı eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı