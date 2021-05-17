Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan yavru kedi, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zafer Caddesi üzerinde bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinden kedi sesi duyan esnaflar, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tabelayı elektrikli testere ile keserek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, daha sonra hayvan barınağına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-05-17 01:51:20
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