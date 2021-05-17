Tam kapanmanın ardından 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Kilit kavşaktaki araç trafiği havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadelede ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanma, bu sabah 05.00’te sona erdi. Kısıtlamayı ve Ramazan Bayramını başka kentlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Özellikle KırıkkaleAnkara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki sürücüler tampon tampona ilerledi.

Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.

Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

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