Refüje çarpan aracın alkollü sürücüsü yaralandı

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Kırıkkale'de önce çelik bariyerlere, ardından da refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı.

Kaza, KırşehirAnkara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 71 AAL 286 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı. Duramayan otomobil, yan şeritte ilerleyen O.Y. idaresindeki 81 EU 622 plakalı çekici tıra, ardından da refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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