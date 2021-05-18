Kırıkkale'de aranan 7 firari şahıs yakalandı

Kırıkkale'de farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler hırsızlık suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ş. ile 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ö., yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ü., cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.D., borçlunun ödeme şartını ihlalden 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan V.D. ile ailenin korunması suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 7 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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