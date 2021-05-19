Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, TIR dorsesinde mehter takımının konseri ile kutlandı.
Kırıkkale Belediyesi bünyesindeki mehter takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında TIR dorsesinde konser verdi. Vatandaşlar, kent merkezinde cadde ve sokakları gezen TIR'ın dorsesinde mehter takımının marşları ile bayram coşkusu yaşadı. Vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak şarkılara eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-05-19 19:25:35
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