Kırıkkale'de aranan 5 şahıs cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile araması bulunan 5 firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler hırsızlık suçlarından 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.G., 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.T., 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.T., kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.C. ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 5 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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