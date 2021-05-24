Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

İHA

Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Balışeyh ilçesine bağlı Hıdırşıh köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 18 DV 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan E.B. ve Ç.B. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerinde ambulans sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ç.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de trafik kazası: 1’i polis 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de trafik kazası: 1’i polis 3 kişi ...
Kırıkkale'ye yeni mesire alanı
YEREL HABERLER Kırıkkale'ye yeni mesire alanı
Kırıkkale'de aranan 5 şahıs cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de aranan 5 şahıs cezaevine gönderildi
Hafta sonu kısıtlamasının ardından 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Sürücüler tampon tampona ilerledi, kilit kavşak havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Hafta sonu kısıtlamasının ardından 43 ilin geçiş ...
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi Mart ve nisanda yağmurun yağmadığı Kırıkkale’de arpa rekoltesinde yüzde 70 kayıp bekleniyor
YEREL HABERLER Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi Mart ve ...
Sağlık memuru korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Sağlık memuru korona virüse yenik düştü
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama