16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE merkeze bağlı Pazarcık Köyünde Hilmi Cesur (16), tartıştığı M.Ö. tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam 20.30 saatlerinde meydana geldi. Hilmi Cesur ile M.Ö. muhtarlık binası önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., üzerindeki tabancayla Hilmi Cesur'u başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cesur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Şüpheli M.Ö. ise jandarma tarafından tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-05-25 14:37:38



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