Validen yaralı uzman onbaşıya evinde ziyaret



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde yaralanan Uzman Onbaşı Bekir Gençtürk'ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan Uzman Onbaşı Bekir Gençtürk, 11 Mayıs'ta teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralandı. Gençtürk, Hatay'daki 10 günlük tedavisinin ardından memleketi Kırıkkale'ye geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, yaralı Gençtürk'ü Bahçelievler Mahallesi'ndeki ailesinin evinde ziyaret etti. Gençtürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi alan Sezer, şehit ve gazilere olan minnet ve şükran duygularını ifade ederek, "Vatanseverliğin yaşayan abideleri olarak sizlere olan şükran duygularımızı sunmak, bizim en önemli vazifemizdir. Kutsal vatan toprakları uğruna şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve şifa diliyorum" dedi.

Ziyaret nedeniyle teşekkür eden Gençtürk de, silah arkadaşlarının yanına dönmek için gün saydığını ve en kısa sürede görevinin başına dönmek istediğini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-05-25 16:08:28



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