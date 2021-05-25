16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü (2)

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ZANLI TUTUKLANDI

Merkeze bağlı Pazarcık köyünde tartıştığı 16 yaşındaki Hilmi Cesur'u tabanca ile başından vurarak öldüren M.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-05-25 22:57:14



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