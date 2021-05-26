Kırıkkale polisi, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale polisi, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirdi

DHA

Kırıkkale polisi, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirdi


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinde koltuğa uzanmış çocuk figürü bulunan, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bahşılı ilçesindeki eve operasyon düzenledi. S.U.'ya ait evin bahçesinde yapılan aramada, üzerinde koltuğa uzanmış çocuk figürü bulunan lahit mezar ele geçirildi. Roma dönemine ait olduğu belirlenen mezar, korumaya alınarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan S.U. hakkında, '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-05-26 13:31:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama
Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu
YEREL HABERLER Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu
16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü (2)
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü (2)
Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi
Validen yaralı uzman onbaşıya evinde ziyaret
YEREL HABERLER Validen yaralı uzman onbaşıya evinde ziyaret
Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü için önemli adım
YEREL HABERLER Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü için önemli ...
16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü
Kırıkkale’de silahlı kavga, 1 ölü
YEREL HABERLER Kırıkkale’de silahlı kavga, 1 ölü
Kırıkkale'de binlerce emtia elektronik ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de binlerce emtia elektronik ürün ele ...
Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı
Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 1'i ağır 2 ...
Kırıkkale’de trafik kazası: 1’i polis 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de trafik kazası: 1’i polis 3 kişi ...
Kırıkkale'ye yeni mesire alanı
YEREL HABERLER Kırıkkale'ye yeni mesire alanı
Kırıkkale'de aranan 5 şahıs cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de aranan 5 şahıs cezaevine gönderildi
Hafta sonu kısıtlamasının ardından 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Sürücüler tampon tampona ilerledi, kilit kavşak havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Hafta sonu kısıtlamasının ardından 43 ilin geçiş ...