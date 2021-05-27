Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı

DHA

Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de Ramazar S.'yi (53) tabanca ile bacağından yaraladıktan sonra kaçan 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, uygulama yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay saat 01.30 sularında Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarında meydana geldi. Tepebaşı Mahallesi'nde görevli mahalle bekçileri, duydukları silah sesi üzerine harekete geçti. Bölgede araştırma yapan bekçiler, Rauf Denktaş Bulvarı'nda Ramazan S.'yi ayağından vurulmuş halde buldu. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tabanca ile ayağından vurulan Ramazan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Emniyet ekipleri, Ramazan S.'yi vuran şüphelilerin olay yerinden otomobille kaçtığını tespit etti. Şüphelilerinde bulunduğu otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında görevli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurdu. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, uyuşturucu hap ele geçirililince sürücü A.D. ile yanında bulunan Ö.D. adlı kadın gözaltına alındı. Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüye de 6 bin 800 lira para cezası uygulanırken, şüplelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-05-27 05:44:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de bir kişi ayağından vuruldu, kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de bir kişi ayağından vuruldu, kaçan araçta ...
Kırıkkale polisi, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirdi
YEREL HABERLER Kırıkkale polisi, Roma dönemine ait lahit mezar ele ...
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama
Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu
YEREL HABERLER Roma dönemine ait çocuk lahiti bulundu
16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü (2)
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü (2)
Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi
Validen yaralı uzman onbaşıya evinde ziyaret
YEREL HABERLER Validen yaralı uzman onbaşıya evinde ziyaret
Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü için önemli adım
YEREL HABERLER Kırıkkale Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü için önemli ...
16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü
Kırıkkale’de silahlı kavga, 1 ölü
YEREL HABERLER Kırıkkale’de silahlı kavga, 1 ölü
Kırıkkale'de binlerce emtia elektronik ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de binlerce emtia elektronik ürün ele ...