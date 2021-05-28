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Arkadaşıyla kavga eden alkollü şahıs balkondan sarktı, ekiplere direndi Kırıkkale'de alkollü şahıslar kavga etti: 2 yaralı

İHA

Arkadaşıyla kavga eden alkollü şahıs balkondan sarktı, ekiplere direndi Kırıkkale'de alkollü şahıslar kavga etti: 2 yaralı

Kırıkkale’de kavga ettiği arkadaşının annesini ve kız kardeşini yaralayan alkollü şahıs, balkondan sarkarak intihara kalkıştı. Apartman içerisinde de bir süre polislerden gizlenen şahıs, uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.
Olay, merkez Çalılıöz Mahallesi Nene Hatun Caddesi 438. Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S. (24) ile komşusu ve aynı zamanda arkadaşı olan M.E.A. (21), iddialara göre alkol aldıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü.

Anne ve kız kardeşi yaralandı
Kavgayı ayırmak isteyen Z.S.'nin annesi Y.U. ve kız kardeşi F.S., M.E.A.'nın elindeki kesici alet ile hafif yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Anne Y.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Z.S. de polis ekiplerinin iknalarının ardından gözaltına alındı. Mahalle sakinleri de korku dolu gözlerle olan biteni seyretti.

Çatıya kaçan şahsı polis ikna etti
Bu esnada alkolün de etkisiyle Z.S., balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Dördüncü kattaki evin balkonun demir parmaklıklarından aşağı sarkan şahıs, yürekleri ağza getirdi. Komşuların uyarıları sonrasında kendi imkanlarıyla balkona geri tırmanan şahıs, ardından binanın çatı katına kaçtı. Burada da çatının kapısı kilitleyerek bir süre direnen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasının ardından saklandığı yerde yakalandı. Olay yerinde bulunan satır da muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan Z.S. ile M.E.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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