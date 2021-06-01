Kırıkkaleli milli sporcu Şahin, Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkaleli milli sporcu Şahin, Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

DHA

Kırıkkaleli milli sporcu Şahin, Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor


Burak CAN / KIRIKKALE, (DHA)Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşusunda altın madalya kazanan Pelinsu Şahin, 12-13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası ve 15-18 Temmuz'da Estonya'nın Talin kentinde düzenlenecek U20 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Kırıkkaleli milli sporcu Pelinsu Şahin, 12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonası hazırlıklarına başladı.
"İLK KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM"
Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşuda altın madalya kazanan Pelinsu Şahin, "Başpınar Stadyumu'nda haftanın yedi günü antrenman yapıyorum. Genellikle çift antrenman gerçekleştiriyoruz. Haftanın üç günü tempo antrenmanımız oluyor. Abdullah Yılmaz hocamızın eşliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzun jok günlerimiz, ağır antrenmanlarımız oluyor. Takım arkadaşlarımızla antrenmanlar yapıyoruz, sağ olsunlar bize eşlik ediyorlar. 12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli branşında ülkemizi temsil edeceğim. Sonrasında 15-18 Temmuz tarihleri arasında Estonya'nın Talin kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına katılacağım. Öncelikli hedefim Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olmak, ikinci hedefim de Avrupa Şampiyonası'nda final koşmak. İlk kez Türkiye şampiyonu oldum. Daha öncesinde derecelerim vardı ama ikincilik ve üçüncülüktü. Şampiyon olmak güzel bir duygu, ülkemizi temsil etmek onur, gurur verici bir şey" dedi.
"KÜTAHYA'DA İLK İKİYE GİRMEYİ BAŞARIRSAM, BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEYE HAK KAZANACAĞIM"
U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3'üncü olan ve kendisinden bir üst kategoride yarışan 17 yaşındaki Melisa Tasa, "Bursa U20 Türkiye Şampiyonasında 3'üncü olarak kürsüye çıkmaya hak kazandım. 2-4 Temmuz'da Kütahya'da kendi yaşıtlarımın U18 Türkiye Şampiyonası yapılacak. U20'de iki yaş büyüklerimle yarıştım. 2-4 Temmuz'da yapılacak yarışta ilk ikiye girmeyi başarırsam milli takıma girmeye, Balkan Şampiyonası'nda da ülkemi temsil etmeye hak kazanacağım" diye konuştu.
ANTRENÖR ABDULLAH YILMAZ: BAŞARI KOLAY GELMİYOR
U20 Türkiye Şampiyonası'na Kırıkkale'den 12 sporcu ile katılım gerçekleştirdiklerini söyleyen Antrenör Abdullah Yılmaz, "2 sporcunun hem Pelinsu Şahin hem de Melisa Tasa kürsü yaptılar. Başarı kolay gelmiyor. Biraz emek harcamak gerekiyor. Sabrettik, iki madalya ile ilimize, şehrimize döndük" ifadesini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sporcuların antrenmanları
-Milli sporcu Pelinsu Şahin'in açıklamaları
-Sporcu Melisa Tasa'nın açıklamaları
-Antrenör Abdullah Yılmaz'ın açıklamaları
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-06-01 14:39:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli normalleşme sürecinde okullar açıldı, öğrencilere süt dağıtıldı İlkokul ve ana sınıflarında öğrenciler yüz yüze eğitime süt ile başladı
YEREL HABERLER Kademeli normalleşme sürecinde okullar açıldı, ...
Trafik kurallarını hiçe sayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Trafik kurallarını hiçe sayanlara ceza yağdı
Başkan Türkyılmaz insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz insan odaklı çalışmalarını ...
Kısıtlama kurallarını ihlal edenlere ceza
YEREL HABERLER Kısıtlama kurallarını ihlal edenlere ceza
Kırıkkale'de aranan 3 şahıs cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de aranan 3 şahıs cezaevine gönderildi
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de kısıtlama sonrası araç yoğunluğu
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de kısıtlama sonrası ...
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu Kırıkkale'deki trafik havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 43 ilin bağlantı noktasında trafik ...
Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu
YEREL HABERLER Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı ...
Ekipler engelli yaşlı kadın için seferber oldu
YEREL HABERLER Ekipler engelli yaşlı kadın için seferber oldu
300 yıllık tarihi camide kitabe gün yüzüne çıkarıldı Mihrap kısmındaki kitabe yıllar önce sıva ile kapatılmış
YEREL HABERLER 300 yıllık tarihi camide kitabe gün yüzüne ...