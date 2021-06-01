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Şampiyon atletin gözü Avrupa'da Genç sporcular günde çift antrenman ile şampiyonalara hazırlanıyor

İHA

Şampiyon atletin gözü Avrupa'da Genç sporcular günde çift antrenman ile şampiyonalara hazırlanıyor

Bursa’da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre engelli koşuda Türkiye şampiyonu olan Pelinsu Şahin, Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyayı boynuna takmayı hedefliyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi öğrencisi Pelinsu Şahin, 3000 metre engelde 10.45’lik derecesiyle Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Şahin, 1213 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na ve 1518 Temmuz 2021 tarihler arasında Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenecek U20 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Pelinsu Şahin: "Avrupa Şampiyonasında final koşmayı hedefliyorum"
Haftanın her günü Başpınar Stadyumu'nda antrenmanlarını sürdüren Şahin, "Haftanın 7 günü antrenmanlarım oluyor. Genellikle çift antrenman yapıyorum. Haftanın 3 gününde tempo antrenmanlarımız oluyor. Abdullah Yılmaz hocamızın eşliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Balkan Şampiyonası'nda 3000 metre engelli branşında ülkemizi temsil edeceğim. Sonrasında da Estonya'da Avrupa Şampiyonasına katılacağım. Öncelikli hedefim Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olmak. İkinci hedefim olarak da Avrupa Şampiyonası'nda final koşmayı hedefliyorum. Daha öncesinde derecelerim vardı ama ilk kez Türkiye şampiyonu oldum. Çok güzel bir duygu. Ülkemizi temsil edecek olmak çok onur ve gurur verici" ifadelerini kullandı.

Melisa Tasa: "Hedefim Milli Takıma girerek ülkemi temsil etmek"
Kendinden bir üst kategoride yarıştığı 3000 metre koşuda 10.22’lik derece ile Türkiye üçüncüsü olarak Türkiye Şampiyonalarındaki ilk madalyasını alan 17 yaşındaki Melisa Tasa da, çalışmalarına devam ediyor. Tasa, “Bursa U20 Türkiye Şampiyonasında kendimden 2 yaş büyüklerle yarıştım. Üçüncü olarak kürsüye çıkmaya hak kazandım. Hedefim 24 Temmuz tarihinde Kütahya’da kendi yaş grubumda Türkiye Şampiyonası yapılacak. İnşallah orada da kürsü yaparsam Milli Takıma gireceğim. Sonrasında da ülkemi temsil etmek için Balkan’a gideceğim Sırbistan’a. İnşallah orada da güzel sonuçlar alırım” dedi.

Abdullah Yılmaz: "Zor şartlarda antrenmanlarımıza devam ettik"
Antrenör Abdullah Yılmaz ise yaptığı açıklamada, "Pelinsu Şahin, ilk gün 3000 metre su engelli yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Aynı zamanda Avrupa şampiyonasına katılmaya da hak kazandı. 10 dakika 45 saniyelik bu derecesiyle hem en iyi derecesini geliştirdi hem de Balkan ve Avrupa Şampiyonaları'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Biz bunun yanında üçüncülüğe daha çok sevindik. Sebebi ise kendisinden büyüklerle, U18 kategorisi olduğu halde U20’de yarışan Melisa Tasa, 3000 metrece Türkiye üçüncüsü oldu. Bizi asıl sevindiren de bu oldu. Onun kendi yaş grubunda Türkiye şampiyonu olmasını ve Milli Takıma seçilerek şampiyonalara gitmelerini hedeflemekteyiz. Ben burada arkadaşlarımız ile 9 aydır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle yerel kamp yapıyoruz. Pandemiden ve kış sezonu dolayısıyla zorluklar yaşadık. Zor şartlar altında antrenmanlarımıza devam ettik. Gelen kısıtlamalara rağmen Bakanlıklardan alınan izinler ile antrenmanlarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu. Yılmaz açıklamasının devamında, "Türkiye’de spor sadece futbol değil. Futbolun dışında 59 branş daha var. Bunlardan bir tanesi de tüm sporların anası atletizmdir. Olimpiyatta en fazla izleyicisi olan branş atletizmdir. Olimpiyatlar 100 metre ile başlar, maraton ile biter. Ben bu sporcularımızın da Avrupa’ya ve Dünyaya gideceğini biliyorum. İnşallah bir gün göreceğiz ve bu mutluluğu yaşayacağız" dedi.

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