Kırıkkale Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Kırıkkale Valiliği, izin aldıklarını belirterek ev ziyareti ile yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları karşı uyardı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizin izni ile kanser hastalarına yardım toplama adı altında, bazı kişilerin evleri ziyaret ederek yardım toplamaya çalıştıkları yönünde gelen ihbarlar üzerine, ilgili birimlerce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın iyi niyetlerini istismar etmeye yönelik bu ve buna benzer davranışlara vatandaşlarımızın itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın olayı ilgili birimlere derhal (Kaymakamlık, Emniyet Birimleri) bildirmelerini önemle arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

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