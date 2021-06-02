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Kırıkkale'de çiftçiye 2.7 milyon liralık proje desteği

İHA

Kırıkkale'de çiftçiye 2.7 milyon liralık proje desteği

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kentin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 9 proje, 2 milyon 690 bin liralık destek almaya hak kazandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunuldu. Kentin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 20 projeden 9'y destek almaya hak kazandı. Toplam bütçesi 2 milyon 690 bin 361 lira olan projelerin protokol imzaları, İl Müdürü Sırrı Yılmaz ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından atıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Valimizin destekleri ve önderliğinde hazırladığımız 20 projemiz ile başvurularımızı yaptık. Bu projelerimizden 9 tanesi destek almaya hak kazandı. Bu projelerimiz ile ilimizde ceviz ve badem yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, örtü altı üretimin yaygınlaştırılması ve çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması konularında destekler mevcut. İlimiz çiftçisini mümkün olan tüm imkanlardan yararlandırabilmek için çalışıyoruz ve bu doğrultuda en önemli paydaşlarımızdan biri de KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Proje çalışmalarımız devam ediyor. İlimiz çiftçisine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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