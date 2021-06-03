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Tarımsal ilaçlamaların ardından hayvan zehirlenmelerine dikkat Pestisit zehirlenmelerindeki vakalarda son dönemlerde artış yaşanıyor

İHA

Tarımsal ilaçlamaların ardından hayvan zehirlenmelerine dikkat Pestisit zehirlenmelerindeki vakalarda son dönemlerde artış yaşanıyor

Yahşihan Belediyesi Veteriner Hekimi Aslıhan Merve Acer, tarımsal alanlardaki zararlı organizmaları kontrol altına almak için yapılan ilaçlamaların hayvanlarda zehirlenmelere yol açabildiğini söyleyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tarım ürünlerinin zarar görmeden yetişmesi, verimin artırılması ve yaşam alanlarının zararlı mikroorganizmalardan arınması için yapılan ilaçlamalar, yanlış ya da bilinçsiz uygulandığı takdirde hem toplum hem de hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Çeşitli kimyasal maddeler içeren ve 'pestisit' olarak adlandırılan karışımlardan oluşan zirai ilaçların tavsiye edilen dozlarda, dikkatli şekilde kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde verimin artırılmasının yanı sıra zararlı böcek ve hastalık gibi durumlarda yapılan ilaçlamalar bilinçsiz kullanıldığında felaketlere neden olabiliyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde de yapılan ilaçlamaların ardından bir kaz zehirlendi. Sahibinin kazdaki zehirlenme belirtilerini fark etmesi üzerine durum Yahşihan Belediyesi Yahşi Masa Birimine bildirildi. Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına getirilen talihsiz hayvan tedavi altına alındı. Özellikle Mayıs ayından itibaren zehirlenme vakalarında artış olduğuna dikkat çeken Veteriner Hekim Aslıhan Merve Acer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Zehirlenme vakalarına da mümkün olduğunca erken ulaşıp müdahale ediyoruz"
Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağında görevli Veteriner Hekim Aslıhan Merve Acer, "Zirai tarım ilaçlamalarının artması ve özellikle etrafta fare popülasyonunun artması ile insanların bağ ve bahçelerini korumaya karşı bir önlem almaları ile sokak hayvanları ve diğer hayvanlar bu tür ürünlere yönelik bir eğilim gösteriyor. Aç kaldıkları ya da bunları yiyeceğe benzettikleri için tüketiyorlar ve zehirleniyorlar. Zehirlenme vakalarına da mümkün olduğunca erken ulaşıp müdahale ediyoruz ama kurtaramadığımız vakalar da şu anda yarı yarıya işliyor. Bunun için de ihbarlar arttı. Vatandaşlardan özellikle rica ediyoruz ki bu tür ilaçlamalar yaptıkları bölgelerde hayvanların varlığına dikkat etsinler ve önlem alsınlar. Özellikle fareye karşı yapılıyorsa kedi ve köpeğin çok bulunduğu bölgelere zehirlerin ve ilaçların koyulmamasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Erken dönemde müdahale ile kurtarma ihtimalimiz artıyor"
Gelen vakalara da acil müdahale tedavi prosedürlerini hemen uyguladıklarını kaydeden Veteriner Hekim Acer, "Eğer erken dönemdeyse kurtarma ihtimalimiz tabii ki artıyor. Hayvanın tükettiği ilk 1 ya da 1.5 saatte müdahale gerekiyor. Biz yarım saat içerisinde ihbarlara yetişmeye çalışıyoruz. Ama bu zehirlenmeler anlaşılmadığı ve ihbarların da geç düştüğü için müdahale edemediğimiz vakalar da maalesef oluyor. Vatandaşlar da bekliyor acaba geçer mi diye. Ama özellikle kusma, titreme, ani bir halden düşme belirtileri var ise bu dönemde biz bunu zehirlenmelere çok bağlıyoruz. Sürü halinde ölümler de gerçekleşebiliyor. Bu belirtileri gördükleri takdirde biran önce ulaşırlarsa biz de gerekli önlemleri alıp hayvan dostlarımıza elimizden geleni yaparız” dedi.

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