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Kanadı sıkışan ebabil kuşunun imdadına itfaiye yetişti

İHA

Kanadı sıkışan ebabil kuşunun imdadına itfaiye yetişti

Kırıkkale'de bir binanın duvarında sıkışarak mahsur kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.
Merkez Yaylacık Mahallesi 333. Sokak üzerinde bulunan binanın duvarındaki boşluğa bir kuşun kanadı takıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, itfaiye arabasının merdiveni ile mahsur kalan kuşun yanına yaklaştı.
Sıkıştığı yerden kuşu kurtaran ekipler, türünün Ebabil olduğunu ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Kanadında küçük bir yara bulunan Ebabil kuşunun tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.
Kurtarma anı da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu ile kaydedildi.

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