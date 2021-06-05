Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan YHT şantiyesinde inceleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AnkaraSivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda (YHT) incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kara yolu ile Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki yüksek hızlı tren şantiyesine geldi. Oktay ve Bakan Karaismailoğlu’nu burada Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililer karşıladı. Oktay, kendisine çiçek takdim eden yöresel kıyafetli 2 minik ile bir süre sohbet etti.
Ardından şantiyede yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hatıra fotoğrafı çektirdi. Fuat Oktay ve Bakan Karaismailoğlu ile beraberindeki heyet, hızlı tren ile Yozgat’a hareket etti.
Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı tamamlandığında 12 saat süren tren yolculuğunu 2 saate düşecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.