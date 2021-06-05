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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli yaralandı

İHA

Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli yaralandı

Kırıkkale'de alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli yaralandı.
Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı ile 1628. Sokak kesişiminde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boran K. (30) idaresindeki 71 AAH 400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, aynı istikamette yolun sağ tarafında seyir halinde olan İ.K. (70) ve D.A.'nın (34) kullandığı bisikletlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki bisiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıslar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yapılan alkol testinde 129 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Boran K., gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, meydana gelen feci kaza Döndü Hatun Camisi’nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisikletlilerin yere savrulması ve vatandaşların yardımı yer alıyor.

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