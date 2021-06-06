Tartıştığı eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü (3)

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

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TUTUKLANDI

Kırıkkale'de, 5 yıllık eşi eşi Hacer Başkaya'yı 4 yaşındaki çocuğu H.M.B.´nin gözü önünde boynundan bıçaklayarak öldüren Sezer Başkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale KIRIKKALE, (DHA)-

2021-06-06 21:46:28



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