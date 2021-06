Vali Sezer: "Kilit parkede 30 köyümüze ulaşmış durumdayız" Kırıkkale’de köy yolları asfalt ile buluşuyor

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Geçen yıllarda bir hayal kurduk ve tüm köylerimizi en iyi hizmetler buluşturalım dedik. Başladığımız kilit parkede bu sene 30 köyümüze ulaşmış durumdayız" dedi.

Kırıkkale İl Özel İdaresinin 2021 yılı yatırımları açılışı, Balışeyh ilçesine bağlı Ulaklı köyünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Köylerde yapılacak asfalt çalışmalarının başlangıcını yapan Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler Balışeyh ile Ulaklı bağlantı yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yunus Sezer, köyleri en iyi hizmetlerle buluşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Her karış toprağı vatanın en değerli yeri olarak gördüklerini bildiren Vali Sezer, Kırıkkale'de örnek çalışmalara imza attıklarını vurguladı.



"Geçen sene başladığımız kilit parkede 30 köye ulaştık"

Vali Sezer, "Şu anda Türk bayrağını görüyoruz burada. Bu bayrak bizlere ecdadımızın en yadigarı ve emaneti. Bu bayrak ve bu vatan uğrunda her türlü fedakarlığa değen kutsal topraklar. Bazıları buraları bozkır olarak görebilir ama bizler bu vatanın en değerli yerleri olarak görüyoruz. Tek başına bu hislerimiz bile gece gündüz buraların hizmetkarı olmamıza yetecek kadar önemli. Geçen yıllarda bir hayal kurduk ve tüm köylerimizi en iyi hizmetler buluşturalım dedik. Bazı illerden gelip bizim burada yürüttüğümüz kilit parke ve beton santralinin işlevselliğini görüp kendi illerine uyarlayan iller de var. Örnek çalışmalar yapıyoruz. Bunu da sizlerle beraber yapıyoruz. Allah’a şükür geçen sene başladığımız kilit parkede bu sene 30 köyümüze ulaşmış durumdayız. Şu anda 28 köyde çalışmalar tamamlandı, 2 köyümüzde de devam ediyor. Bunlar da devam edecek. Bu sene beton yol denenmesi 82 kilometre olarak belirledik ama belki bunu 100 kilometreye tamamlayacağız. Bu Kırıkkale ölçeğinde çok bir hizmet ve çok büyük bir yol ağına tekabül ediyor. İnşallah bunu başarırız" dedi.



"Ülke olarak birlik ve beraberliğimizi sergilediğimiz sürece çok daha büyük işler yapacağız"

Büyük bir gayret ile çalıştıklarını belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Tüm dünyada büyük bir kriz varken Türkiye hala yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu manada ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her noktada emeği geçenlere ve Cumhur İttifakına da teşekkür ediyorum. Çünkü yukarıda bu hizmetlerin önü açılmasa hiçbirimiz bunları yapamayız. Hiç durmadan biz yolumuza büyük bir gayret ve özveri ile yolumuza devam etmek ve çalışmak zorundayız. Bunların da temel noktası birlik ve beraberlikten geçiyor. Birlik ve beraberlik olmadan bir sinerji ve ürün ortaya çıkmıyor. Biz ülke olarak birlik ve beraberliğimizi sergilediğimiz süre içerisinde çok daha büyük işler yapacağız. Kırıkkale’de bunun örneklerini görüyorsunuz. Birlik ve beraberliğin getirmiş olduğu hizmetlerin ne şekilde yapıldığını hepimiz görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa Vali Sezer’in yanı sıra AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.