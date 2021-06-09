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'Sırtında 60 bıçak izi vardı'

DHA

'Sırtında 60 bıçak izi vardı'


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, eşi Sezer Başkaya (29) tarafından 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürülen Hacer Başkaya'nın (26) kız kardeşi Pınar Köksoy, "Biz sırtında 60 bıçak izi gördük. Adli tıp raporunda parmak uçlarına kadar kesildiğini gördük. Ağırlaştırılmış müebbet bile bizim içimizi rahatlatmayacak" dedi.
Kentte çiğ köfteci olan Sezer Başkaya, pazar günü, 5 yıllık eşi Hacer Başkaya ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Başkaya, eşini, oğlu H.M.B.'nin gözü önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Hacer Başkaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sezer Başkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Acı olayın ardından Hacer Başkaya'nın ailesi, ilk kez konuştu. Erdoğan Köksoy, kızının çırpınışının gözünün önüne geldiğini söyleyerek, "Benim tek istediğim, bu kadın cinayetleriyle ilgili öyle 3 sene, 5 sene 'yat çık' yapılmaması. 3 sene, 5 seneyle bırakılacaksa hiç içeri alınmasın. Ağırlaştırılmış ceza verilmezse hiçbir tatmin edici cezayı kabul etmem" dedi. 
'ÖLDÜ BENİM ANNEM DİYOR'
Torunu H.M.B.'nin olay sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını ve destek alacaklarını belirten Köksoy, "Annesini istiyor, kalkıyor 'Sema nerede' diyor, 'Halam ne zaman gelecek' diyor. 'Halan kim' diyorum, 'Pınar' diyor. 'Dede annem değil mi?' diyor bu sefer de. Çocuk bazı şeyleri kafasında tasarlıyor. 'Dede köye ne zaman gideceğiz' diye soruyor. 'Annen hastanede' diyorum, 'O zaman niye getirmiyorsun' diye soruyor sonra da 'Yok, Sezer karnını kesti, öldü benim annem' diyor. Çocuk ne yaptığını bilmiyor" diye konuştu.
Erdoğan Köksoy, torunu için psikolojik yardım alacaklarını ve velayet işlemlerine başlayacaklarını söyledi. 
'ABLAM KÖRÜ KÖRÜNE ÖLDÜ'
Hacer Başkaya'nın kız kardeşi Pınar Köksoy da "Her gün bir kadın ölüyordu, bugün de bizimki öldü. Hani derler ya 'Tavuk keser gibi kesti'. Biz sırtında 60 bıçak izini gördük. Adli tıp raporunda parmak uçlarına kadar kesildiğini gördük. Ağırlaştırılmış müebbet bile bizim içimizi rahatlatmayacak; ama istiyoruz. En ağır cezayı, aynısını çeksin istiyoruz. Yeğenim aşağıda bana 'anne' diyor. Ben ona annelik yapacağım, en iyisini yapacağım. Benim ablam körü körüne öldü. Benim ablam can çekişerek öldü" dedi. 
Sezer Başkaya'nın Ardahan'da uzman çavuş olarak görev yaptığı yerdeki komşularıyla konuştuklarını da anlatan Köksoy, "'Siz nasıl bir ailesiniz' dedi. 'Siz o kıza nasıl çektirdiniz, saç telinden fazla dayak yediğini duyduk biz' dedi. 'Hastanelik etti 3 kere, biz hastaneye götürdük' dedi" diye konuştu. 
'SEZER'İ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'
Hacer Başkaya'nın yengesi Sema Köksoy ise "Sadece onun çığlıklarını komşuları duydu. 'Kaynanası var' diye söylüyorlar, kaynanası hiç ses etmemiş. Kaynanasından da şikayetçi olacağız zaten. Kaynanası neden yardım etmedi? Orada 4 yaşında çocuğu var, benim de evladım var. O benim bir evladım oldu. Ona annelik de yapacağım. Her şeyi yapacağım, o benim canım oldu. Ben o Sezer'i Allah´a havale ediyorum. En ağır müebbeti istiyoruz. Oradan hiçbir zaman çıkmasın. Hacer ablayı toprak altına koyarken inanamadım. Acısını bir Allah bir de kendi biliyordu. Bize hiçbir şey söylemiyordu. Bunlar bize söylenseydi zaten her şeyi yapardık, alırdık Hacer ablayı o katilin elinden" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-06-09 11:44:53

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